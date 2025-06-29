Eskişehir'de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki araçlara çarptı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hacıalibey Mahallesi Sakarya 1 Caddesi'nde, saat 15.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

H.İ. (27) idaresindeki 26 AKV 450 plakalı hatcback araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

2 ARACA ÇARPTI

Savrulan ve kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde park halindeki 2 araca çarptı.

Çarpma sonucunda kazaya karışan araçlarda ciddi hasar meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, ekiplere direndi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin ikna ettiği hafif yaralı H.İ., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasarlı araçlar, çekici yardımı ile olay yerinde çekildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.