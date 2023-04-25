Eskişehir'de korkunç kaza: Tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
DHA

Eskişehir'de korkunç bir meydana geldi.

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Umut S. idaresindeki kent içi ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı.

Tramvayın altında kaldı: Kaza yerinde yaşamını yitirdi

Tramvayın altında kalan Akçakaya, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Akçakaya'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için

Tramvay sürücüsü gözaltına alındı

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

sürücüsü Umut S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de korkunç kaza: Tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
Eskişehir'de korkunç kaza: Tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
Eskişehir'de korkunç kaza: Tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti