Eskişehir’de LBGTİ yürüyüşü Valilik yasağına rağmen LBGTİ üyelerine destek için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Eskişehir’de bir grup, LGBTİ üyelerine destek vermek istedi. Grup, ‘Onur Yürüyüşü’ adı altında Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplandı. Çevik kuvvet müdahale etti LGBTİ bayrağı açan grubu uyaran polis ekipleri, yaptıkları eylemin valilikçe yasaklandığını ve dağılmalarını isteyerek uyarıda bulundu. Buna rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Polis minibüsüne bindirilen 18 kişi geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürüldü. Valilik yasaklamıştı Eskişehir Valiliği, geçen 14 Haziran’da LGBTİ ve derneklerinin, 'Onur Haftası' adı altında kamuya açık alanlarda yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festival yapılmasını 30 gün süreyle yasaklamıştı. Kentte 2021 yılındaki yürüyüşte 1’i avukat 20 kişi, 2022 yılındaki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.