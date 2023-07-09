Eskişehir’de LBGTİ yürüyüşü
DHA

Eskişehir’de bir grup, LGBTİ üyelerine destek vermek istedi.

Grup, ‘Onur Yürüyüşü’ adı altında Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplandı.

Çevik kuvvet müdahale etti

LGBTİ bayrağı açan grubu uyaran polis ekipleri, yaptıkları eylemin valilikçe yasaklandığını ve dağılmalarını isteyerek uyarıda bulundu.

Buna rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Eskişehir’de LBGTİ yürüyüşü

2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Polis minibüsüne bindirilen 18 kişi geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürüldü.

Eskişehir’de LBGTİ yürüyüşü

Valilik yasaklamıştı

Eskişehir Valiliği, geçen 14 Haziran’da LGBTİ ve derneklerinin, 'Onur Haftası' adı altında kamuya açık alanlarda yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festival yapılmasını 30 gün süreyle yasaklamıştı.

Eskişehir’de LBGTİ yürüyüşü

Kentte 2021 yılındaki yürüyüşte 1’i avukat 20 kişi, 2022 yılındaki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.