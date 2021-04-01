Eskişehir'de lise bahçesindeki ağaca kedi astılar

Eskişehir polisi, lise bahçesindeki ağaca kedi asan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Salih Zeki Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaçlardan birinde, iple asılı halde cansız kedi olduğunu gören bir kişi, kayıt altına aldı.

Ardından da görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şubesi ekipleri, okula giderek bahçede inceleme yaptı.

1 HAFTA ÖNCE ASILDIĞI BELİRLENDİ

Kedinin en az 7 gün önce asılarak öldürüldüğü tespit edilirken polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"CANİLER MUTLAKA BULUNACAKTIR"

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, avukat Gülçin Yapıcı, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, “Olay yeri okuldur kimsenin evinin bahçesi değildir. Şahsi değil kamuya açık bir konu. Duyarsız kalmamız mümkün değildir. Ayrıca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Caniler mutlaka bulunacaktır. Olay yerini net gören bir kamera olmamasına karşın civarda kameralar mevcut. En kısa sürede bu vahşeti yaşatan kişi ya da kişilerin bulunması tek temennimiz. Cezasını çekmesi ve toplumun bu tarz insanlardan soyutlanması için ne gerekiyorsa Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği olarak yapacağız, konunun takipçisiyiz.” dedi.