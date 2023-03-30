Eskişehir’de lise öğrencisi Kader’e çarpan sürücü tutuklandı Yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi, tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Liseli, gözyaşları arasında toprağa verilirken; emniyette ifadesi alınan sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde yönetimindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araçla tramvay yoluna giren B.E., 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Kader Yürük’e çarptı.

Liseli Kader, kurtarılamadı

Ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

Öğrenciler araca saldırdı

Bu sırada durakta bekleyen diğer öğrenciler de, kazaya karışan ve olay yerinde duran araca saldırdı.

Taşlar ve tekmelerle aracın camlarının parçalandığı anlar, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan tramvay seferleri, normale döndü.

Cenaze töreni

Öte yandan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Kader Yürük’ün cenazesi, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Merkez Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine Kader Yürük'ün yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı.

Beyaz önlüğü serildi

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde staj yaptığı öğrenilen Kader Yürük’ün tabutuna hastanede giydiği beyaz önlüğü serildi.

Nasıf ve Ayşe Yürük çiftinin 3 çocuğundan biri olan Kader Yürük, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tutuklandı

Kader’in ölümüne neden olan sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan araç sürücüsü B.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.