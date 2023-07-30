Eskişehir'de mezarlığa kenevir eken 2 şüpheliye gözaltı Odunpazarı ilçesindeki mezarlığa kenevir ektiği tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA

Emniyet güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçe mezarlığa kenevir ekildiğini belirledi.

Bir kişi gözaltına alındı

Olayın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ektiğini tespit ettikleri S.Ü. ve E.U.'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 gram kubar esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 49 adet mermi ele geçirildi.

İfadesi sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.