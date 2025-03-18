Eskişehir'de mobil oyun yüzünden 2 arkadaşını bıçakla yaraladı
İHA

Eskişehir’in Yenibağlar ilçesinde, yabancı uyruklu 6 kişinin yaşadığı evden tartışma sesleri yükseldi.

Akıcı Sokak'taki binada yaşayan B.S. (23), R.S. (22) ve M.T. arasında, oynadıkları mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.S ve R.S. adeta cehennemi yaşadı.

KARINLARINDAN BIÇAKLANDILAR

Kısa sürede büyüyen tartışmada M.T., arkadaşları B.S. ve R.S.’yi karnından bıçakladı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir