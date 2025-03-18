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Eskişehir'de mobil oyun yüzünden 2 arkadaşını bıçakla yaraladı

Eskişehir'de mobil oyun yüzünden 2 arkadaşını bıçakla yaraladı Tepebaşı ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, mobil oyun yüzünden tartıştığı iki arkadaşını karnından bıçakladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.