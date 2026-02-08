Abone ol: Google News

Eskişehir'de motoru alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Odunpazarı ilçesinde motorundan alevler yükselen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 14:20
  • Eskişehir Odunpazarı'nda, motorundan alevler yükselen bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
  • Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü ve olayda yaralanma olmadı.
  • Sürücü A.T., aracı yol kenarına çekerek ciddi bir faciayı önledi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde, korku dolu anlar yaşandı.

26 FT 097 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken bir anda kaputundan dumanlar yükselmeye başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ 

Dumanları fark eden sürücü A.T. aracını sağa çekti.

Kısa sürede yanmaya başlayan araç için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ 

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olmaması ise sevindirdi.

