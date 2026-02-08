Eskişehir'de motoru alev alan araç kullanılamaz hale geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde, korku dolu anlar yaşandı.

26 FT 097 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken bir anda kaputundan dumanlar yükselmeye başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dumanları fark eden sürücü A.T. aracını sağa çekti.

Kısa sürede yanmaya başlayan araç için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olmaması ise sevindirdi.