Eskişehir'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

AA
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde Gökhan Demirkapı idaresindeki motosiklet ile Ruşen Can'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Gökhan Demirkapı, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne; diğer sürücü Ruşen Can ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Demirkapı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın cansız bedeni polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.