Eskişehir'de Nur Elif'in ölüm davasında babaanne adliyeye sevk edildi

6 yaşındaki Nur Elif’in ölümünden sorumlu olduğu şüphesi ile tutuklanan babaanne C.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandıktan sonra, çocukları Nur Elif T. (6), Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı.

14 Aralık’ta rahatsızlanan 6 yaşındaki Nur Elif, solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nur Elif’in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli bulunan babaanne gözaltına alındı.

Şüpheli babaanne, adliyeye sevk edildi

Nur Elif’in Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babaannesi C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’nın haberine göre; babaanne C.K sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ağabeyleri koruma altına alınmıştı

Annesi ve babası tutuklu olan Nur Elif T.’nin ağabeyleri Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alınmıştı.

Hala Deniz Tiftik çocuğa karşı eziyet, çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer Tiftik silahla tehdit suçundan tutuklanmış, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından olayla ilgili yayın yasağı kararı almıştı.