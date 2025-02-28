Eskişehir'de oğlunu öldüren sanığa 22 yıl hapis cezası

Eskişehir’de geçtiğimiz yıl 29 yaşındaki Yakup Kart ile ahırda bulunan babası G.K. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında G.K., elindeki bıçak ile oğlu Yakup Kart’ı ağır yaraladı.

BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrasında gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Tutuklu yargılanan babanın davasının görülmesine 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada tanıklar dinlenirken savcı tarafından mütalaa verildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Mahkeme heyeti son görülen duruşmada kararını açıklamadan önce sanık babaya son sözleri soruldu.

Sanığın "Çok pişmanım" sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Heyet, olayda tahrik olduğuna karar vererek sanığı 22 yıl hapse mahkum etti.

"MEŞRU MÜDAFAA ÖRNEĞİDİR"

Duruşma sonrasında konuşan sanık avukatı Furkan Pınarbaşı, olayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Müvekkilin oğlu ile hiçbir zaman husumeti olmamıştır. Olay günü kendisine balta ile saldıran maktul kendisini yere çöktürmüş ve baltayı boynuna bastırmıştır. Bu olaya şahit olan anne müşteki Yüksel de bu olayı doğrulamaktadır.



Bu anda yüzü yere bakan ve kesinlikle hedef gözetecek durumda olmayan müvekkil bıçağı rastgele savurmuş, bıçak maktulün kalbine isabet etmiştir. Öldürme kastı ile değil kendini koruma kastı ile yapılan bu hareket, tipik bir meşru müdafaa örneğidir.



Bugün ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan müvekkil Güngör Kart sadece haksız tahrik indirimi ile 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararına saygılıyız ancak bir mahkemeye itiraz ile istinaf oluna gideceğiz.