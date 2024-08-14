Eskişehir'de ölü bulunan Sinem'in sevgilisi tutuklandı Hakkında 'intihar ihbarı' yapılan 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu'nun evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan 27 yaşındaki A.Ö., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

DHA

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında oturan 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu ile ilgili "intihar" ihbarı yapıldı.

Bunun akabinde olay yerine gelen ekipler, Sinem Çinğiloğlu'nu yerde yatar halde ölü buldu.

İhbarı yaptığı belirtilen sevgilisi A.Ö., Sinem Çinğiloğlu'nun kendisini asarak intihar ettiğini savundu.

CENAZE İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Çinğiloğlu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADE

Sinem Çinğiloğlu'nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ö., sevgilisinin intihar ettiğine dair çelişkili ifadeler verdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sinem Çinğiloğlu’nun cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Erzurum'a götürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)