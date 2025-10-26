Eskişehir'de otizmli oğluna şiddet uyguladığı iddiası, polisi harekete geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bir otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şahsın, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği görüldü.

Çocuğuna şiddet gösteren ve üniversitelerde yarı zamanlı sosyoloji eğitimi verdiği öğrenilen M.K. isimli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.

ÇOCUĞUN KORKTUĞU ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü.

Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde babanın oldukça sinirli olduğu ve çocuğun korktuğu görülüyor.