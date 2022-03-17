Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

Otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücü, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi’nde gece yarısı seyir halinde olan Yunus Bağrıaçık, kullandığı 26 FU 777 plakalı otomobiliyle Gazi Yakup Satar Caddesi’ne geldiğinde, önce yolun karşısına geçmek isteyen Harun Bilgen’e, ardından da park halindeki bir midibüse çarptı.

Kazada yaya Bilgen yaralandı, sürücü Bağrıaçık kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Harun Bilgen, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Bilgen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Yunus Bağrıaçık’ı yakalayıp gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağrıaçık, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.