Eskişehir'de otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü Eskişehir'de dönüş yapmak isteyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Eskişehir'de Ankara kara yolu Hamidiye kavşağından dönüş yaptığı sırada Satılmış C. idaresindeki kamyona Ali Budak yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, karayolu ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karı-koca can verdi

Kazada Ali Budak ve eşi Havva Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü Satılmış C., gözaltına alınırken kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)