Eskişehir'de parkta cinayet davası! Hüseyin Ağabey'i öldürmek istemedik Hüseyin Koç’un çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen davada 5 kişiye ceza yağdı. Zanlıların konu hakkında mahkeme salonunda söyledikleri sözler şaşkınlık yarattı.

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İHA

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta, 2022 Ağustos ayında Hüseyin Koç ile husumetlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada darbedilen ve bıçaklanarak ağır yaralanan Hüseyin Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Koç’un ölümüyle ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Birdal E. ve Adnan E., tutuksuz sanıklar Hüseyin C., Alaaddin E., Ali E. ve Bircan E. ve taraf avukatları katıldı.

"Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin Ağabey'i öldürmek istemedik"

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Adnan E., “Olayın buralara gelmesinden çok üzgünüm. Pişmanım. Maktul sosyal medyadan bu kadar paylaşım yaparken haysiyetimize küfrederken hiçbir yakını görmemiş mi?

Bizim bir husumetimiz yoktu. Şizofren hastalığı olduğunu biliyorduk. Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin Ağabey'i öldürmek istemedik. Önceki hakaretlerinde de hiçbir şey yapmamıştık.” dedi.

"Olay hasbelkader yaşanmıştır"

Diğer tutuklu sanık Birdal E., karar öncesindeki son sözlerinde, “Pişmanım, üzgünüm. Hüseyin Ağabey' i çok eski tanırım. Hiçbir sorunumuz yoktu. Psikolojik rahatsızlıkları olduğundan bizimle uğraştığını düşünüyorum. Bizi kendisine takıntı haline getirmişti. Parkta yaşanan olay hasbelkader yaşanmıştır. Biz kendimizi savunduk.” ifadelerini kullandı.

18 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Sanıklar Adnan E. ile Birdal E., ‘kasten öldürmek’ suçundan haksız tahrik indirimiyle 18’er yıl hapis cezasına çarptırılırken Hüseyin C. ve Serdar E., ‘kasten öldürmek’ suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Alaaddin T. hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan 5 ay hapis cezasına karar verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)