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    Eskişehir'de polise satırla saldıran kişinin sabıkası çıktı

    Şüphe üzerine durdurulan şahsın polise satırla saldırmasının ardından, şahsın hırsızlık yaptığı da belirlendi. Saldırganın aracındaki hırsızlık araç ve gereçleri ele geçirildi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 13:12
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    Eskişehir'de polise satırla saldıran kişinin sabıkası çıktı

    Eskişehir'deki Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı geçen pazar akşamı, Şirintepe Mahallesi Maraş Sokak üzerinde yürüyen R.G.’yi şüphe üzerine durdurdu.

    Ancak şüpheli, çantasından çıkardığı satırı polislere salladı. Ardından da kaçmak istedi.

    Yakalanan R.G.’nin çantasında ise hırsızlık amacıyla kullandığı saptanan pense, tornavida, bıçak ve falçata ele geçirildi.

    SABIKALI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

    Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık, gasp, yaralama ve uyuşturucu suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.

    Güllük Mahallesi’nde yaşanan bir hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıkan R.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Eskişehir de polise satırla saldıran kişinin sabıkası çıktı #1

    Eskişehir de polise satırla saldıran kişinin sabıkası çıktı #2

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