Haberler

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de polise satırla saldıran kişinin sabıkası çıktı

Eskişehir'de polise satırla saldıran kişinin sabıkası çıktı

Şüphe üzerine durdurulan şahsın polise satırla saldırmasının ardından, şahsın hırsızlık yaptığı da belirlendi. Saldırganın aracındaki hırsızlık araç ve gereçleri ele geçirildi.