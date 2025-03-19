Eskişehir'de polisten kaçan sürücü: Aracımın muayenesi yoktu

Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı.
Çevre yolunun Ankara istikameti üzerinde görev yapan polis memurları tarafından "dur" ihtarı verilen bir minibüs, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.
Kaçan araç, arkasından yola çıkan polislere izini kaybettirmek için tehlikeli manevralar yaptı.
"ARACIMIN MUAYESİNİ OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM"
Çevre Yolu’ndan 71 Evler Mahallesi’ne giren araç, ekipler tarafından yaşanan uzun süreli takip ve kovalamacanın ardından Subay Sokak’ta terk edilmiş vaziyette bulundu.
Aracın yanına gelen ruhsat sahibi, aracı kendisinin kullandığını iddia ederek, "Aracımın muayenesi yoktu. Trafik polisi görünce kaçıyorum." dedi.
DİL DÖKSE DE CEZADAN KAÇAMADI
Bursa’dan itibaren aracı kendisinin kullandığını öne süren şahıs, ceza yazılmaması için polislere uzun süre dil döktü.
Araç plakasına tehlikeli şerit değiştirme ve polisin dur ihtarına uymama maddelerinden cezai işlem yapıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış