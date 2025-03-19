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Eskişehir'de polisten kaçan sürücü: Aracımın muayenesi yoktu

Eskişehir'de polisten kaçan sürücü: Aracımın muayenesi yoktu Kentte trafik denetiminden kaçtıktan sonra uzun bir kovalamacanın ardından yakalanan sürücü, "Aracımın muayenesi yoktu, ondan kaçtım" dedi. Sürücüye polis ekipleri tarafından 2 ayrı ihlalden ceza uygulandı.