Haberler



3. Sayfa



Eskişehir'de protestocular alkolün etkisi ile birbirine girdi

Eskişehir'de protestocular alkolün etkisi ile birbirine girdi Eskişehir'de çoğunluğu liseli olan, içlerinde alkollü şahısların da bulunduğu topluluk anlaşmazlık yaşayarak kendi aralarında yumruk yumruğa kavga etti.