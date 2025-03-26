Eskişehir'de protestocular alkolün etkisi ile birbirine girdi

İHA
Eskişehir'in çeşitli bölgelerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen protestolarda gruplar sloganlar eşliğinde, polis kontrolünde yürüdü.
Yürüyüşün ardından eylemcilerin büyük bir bölümü olaysız şekilde dağıldı.
Dağılmayıp Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan ve aralarında lise öğrencileri de olan eylemcilerden bazıları, farklı bir güzergaha yürümek istedi.
ALKOL ALIP, KAVGA ETTİLER
Grupta yürümek isteyenlerle dağılmak isteyenler arasında zaman zaman yumruk yumruğa kavga çıktı.
Bazıları alkollü olan eylemciler, yaklaşık 1 saat beklemenin ardına Ulus Anıtı'na doğru yürüdü.
Polisin grubu sık sık "Dağılın, müdahale etmek istemiyoruz" diyerek ikaz etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış