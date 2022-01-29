Bir restoranda 2 grup arasından bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçak ve pompalı tüfek kullanılan olayda 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Eskişehir'in Tepebaşı’na bağlı Siloönü Sokak’ta bulunan alkollü bir restoranda bulunan 2 ayrı grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle olay mekân dışına da taştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde alkollü restoranın önünde devam eden kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra bıçaklar da kullanıldı.

BIÇAKLI VE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

Görüntülerde bacağından bıçaklanan ve üstüne basmaktan zorlanan bir şahıs ile yaralandığı için ayakta duramayarak yere yığılan bir kişi dikkat çekti.

6 KİŞİ YARALANDI

Bıçaklı kavganın ardından gruplardan birinin pompalı tüfekle tekrar olay yerine geldiği öğrenildi.Hırsını alamayan bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 4 kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

Olaya 10 kişinin karıştığı ve toplamda 1’i ağır olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Eskişehir'de restoranda çıkan kavga kanlı bitti VİDEO