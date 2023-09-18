Eskişehir'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Eskişehir'de Ankara kara yolunun Kanlıpınar rampası yakınlarında Nazmiye Çabuk (47) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Nazmiye Çabuk’un direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı esnada aniden yola fırlayan otomobile Tokat-Çanakkale seferini gerçekleştiren ve Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Hayati K. idaresindeki yolcu otobüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı.
Sürücü hastanede can verdi
Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan 47 yaşındaki Nazmiye Çabuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çabuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken otobüs şoförü Hayati K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)