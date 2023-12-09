Eskişehir'de sevgililerin hırsızlık anları! El ele çaldılar Eskişehir’de sevgili olduğu düşünülen 2 çift el ele tutuşarak geçtikleri sokakta bulunan büfenin dolabından içecek çaldı. Sevgililerin hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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İHA

Dün gece saat 3 sıralarında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’ndan geçen iki çift, bir büfenin dışında bulunan dolabının kapağını zorla açtı ve içinden içecek alarak olay yerinden uzaklaştı.

Çitflerin kilitli olan dolabı açarak içecek çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Rahat tavırları izleyenlere "pes" dedirten çiftler, el ele tutuşarak geldikleri büfenin önünden bir kez değil iki kez içecek çaldı.

İçlerinden biri içecek dolu dolabı farketti

Ulusal Egemenlik Bulvarı’ndaki Baksan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir büfenin önünden geçen ve el ele tutuşan çiftlerden biri, işletme önündeki içecek dolabını gördü ve o tarafa yöneldi. Şahıs dolabın kilitli olan kapağını zorlayarak açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Diğer 2 kişi kilidi açmaya yardım etti

Daha sonra gruptaki 2 kişi, arkadaşlarının dolap kapağını açmasına yardım etmek için büfenin önüne gitti.

Dolabın kapağını açıp içecek aldılar

Sağıslar uğraşları sonucunda kapağı açtı. O aşamada da grubun tamamı dolaptan içecek aldı. Büfeden uzaklaşan çiftler daha sonra tekrar büfe önüne gelip dolaptan birkaç tane daha içecek alarak olay yerinden uzaklaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)