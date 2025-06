Eskişehir'de sevgilisi tarafından yüzüne kezzap atılan genç kızın hayatı karardı

Eski sevgili yüzünden dehşeti yaşadı...

İstanbul'da 4 yıl önce garson olarak çalışan, aslen Bartınlı olan Yasemin Uzunçelebi, 42 yaşındayken çalıştığı işletmeye müşteri olarak gelen Mehmet Y. ile arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları kısa sürede sevgililiğe dönüşen çift bir süre sonra ayrılırken, Yasemin Uzunçelebi Antalya'ya taşınma kararı aldı.

İŞTEN EVE GELDİ, UYKUYA DALDI

Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'ta ablasıyla birlikte yaşayan Uzunçelebi, her şeyden habersiz 5 Ekim 2021 tarihinde işten eve geldi.

Antalya'ya taşınmasına kısa bir süre kala eşyalarını toparlayan kadın uykuya daldı.

ÖNCE SUYU KESTİ SONRA YÜZÜNE KEZZAP DÖKTÜ

Gizlice eve giren Mehmet Y., iddiaya göre içerisinde su olan bütün kapları boşaltıp, şebeke suyunu kesti. Mehmet Y. daha sonra elindeki kezzabı uyuyan kadının yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine döktü.

Gece saat 03.00 sıralarında acı ile uyanan kadın yüzünü yıkayacak su aradı.

SU BULAMAYINCA YARDIM İÇİN BAĞIRDI

Su bulamayan Uzunçelebi, apartman dairelerinin zillerine basıp yardım istedi.

İddiasına göre kapıyı kimsenin açmaması üzerine evine dönen kadın, 112'yi arayarak yardım istedi.

BİRÇOK YERİNDE KALICI HASAR

Ağır yaralı ve hayati tehlikesi bulunan kadın hastaneye kaldırdı.

Talihsiz kadının sol gözü akarken sağ gözünde görme kaybı oluştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü derece, kıkırdaklarında 4'üncü derece yanık ve erime oluşan kadın 6 ay yoğum bakımda tedavi gördü.

ASLA UNUTAMADIĞINI SÖYLEDİ

Dört ay da serviste tedavi görüp ayağa kalkan kadın, o anları asla unutmadığını dile getirdi.

Tavsiye üzerine boynundaki ve ellerindeki deri gerginliğini giderip hareket kabiliyeti için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Uzunçelebi burada muayyene oldu.

'KİMSEYE KOLAY GÜVENMEYİN' TAVSİYESİ

Öte yandan yaşadığı acı tecrübelerden yola çıkarak, gençlere tavsiyelerde bulunan Yasemin Uzunçelebi, gençlerin hayatına alacakları insanları iyice araştırmaları ve kolay kolay güvenmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Talihsiz kadın, kendisinin en büyük hatasının kolay inanmak olduğunu sözlerine ekledi.

"CANİCE BİR SALDIRIYA UĞRADIM"

Yaşadığı acı tecrübeyi anlatan Yasemin Uzunçelebi şu ifadeleri kullandı:

"O ACIYI TARİF ETMEK İMKANSIZ"

Kezzapla yapılan saldırı gecesini anlatan Uzunçelebi şunları kaydetti:

Kafede garson olarak çalışıyordum, orada tanıştık. O müşteri olarak geldi, önce tanıştık, sonra arkadaş olduk. İlişkimiz ilerledikçe onu iyi bir insan sandım, ama öyle değilmiş, bunu sonra anladım. Sonradan öğrendim ki devletten sahte şekilde engelli maaşı alıyormuş. O gün Antalya'ya taşınacaktım. Gece uyurken eve girmiş, kezzabı nasıl hazırladı, bilmiyorum.



Kafam çok karışıktı, tam olarak hatırlamıyorum. Bir çocuğun rüyadan uyanması gibi, o acıyı tarif etmek imkânsız. Yüzünüzün bir kısmı erirken hissettiğiniz şey anlatılmaz. Yüzünüzün dış tarafı eriyor, ellerinize, ayaklarınıza damlıyor. O can havliyle su arıyorsunuz, ama etrafta su yok. Damacanaları, çaydanlıkları, su ısıtıcısını, sürahiyi boşaltmış.



Her şeyi organize bir şekilde planlamış. Elektriği ve suyu kapatmış, her şeyi önceden düşünmüş. Bunu gündüz mü yaptı, bilmiyorum, hatırlamıyorum. O gün yoldan gelmiştim, yorgundum. Eşyalarımı toplayıp saat 22:00 gibi yattım. O yorgunlukla hiçbir sesi duymadım.