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İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyreden bir otomobilde bulunan üç kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Seyir haindeki aracın içinde kavga eden tarafların kavgası kısa sürede şiddetlendi.

Kavga sonucunda aracı kullanan şahıs, yanındaki kadına yumruk atarak şiddet uyguladı.

DÖVDÜĞÜ KADININ İNMESİNE İZİN VERMEDİ

O esnada arka koltukta oturan bir başka şahıs da sürücüye yumrukla saldırdı.

Araçtan inmeye çalışan şiddet mağduru kadına müsaade etmeyen sürücü, trafik lambaları kırmızıya yanmasına rağmen yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Kavga nedeniyle sarsılan aracı fark eden vatandaşlar ise sürücüye tepki gösterdi.

Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'na kadar devam eden tehlikeli yolculuk, diğer sürücüleri de riske attı.

Yaşananlar araç kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.