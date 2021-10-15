Tepebaşı ilçesinde, sevgili oldukları öğrenilen B.G. isimli kadın, T.Y. tarafından sokak ortasında darbedildi. Vatandaşların olaya müdahale ettiği anlar, kameraya yansıdı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Sakarya-1 Caddesi üzerinde, sevgili oldukları öne sürülen B.G. isimli kadın ile T.Y. tartışmaya başladı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine T.Y., B.G.’nin üzerine yürüdü.

Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeyen T.Y., B.G.’ye yumruk atıp dengesini bozdu.

Kadın geri giderek uzaklaşmaya çalıştıkça T.Y., üzerine yürümeye tartaklamaya devam etti.

KAFASINI ÇARPIP BAYILDI

T.Y.’nin bacaklarına tekme atmasıyla yere düşen B.G., kafasını sert şekilde çarpıp bayıldı.

Kadının sokak ortasında darbedildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aldığı darbenin ardından B.G. yerden kalkamazken, çevredeki vatandaşlar koşup olaya müdahale etti.

Eskişehir’de sokak ortasında kadını darbetti, vatandaşlarla tartıştı VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.G. hastaneye kaldırılırken T.Y., Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan B.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sokak ortasında şiddete maruz kalan B.G.’nin, T.Y.’den şikayetçi olmasıyla Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadın için koruyucu ve önleyici tedbir kararları doğrultusunda çalışma yapıldı.

TEPKİ GÖSTERENLER İLE TARTIŞTI

Öte yandan, olay yerinde çekilen videoda yerde yatan B.G.’nin sayıkladığı, T.Y. isimli şahsın ise kendisine tepki gösteren vatandaşlar ile tartıştığı görüldü.

BİR BAŞKA KADINA DA EL KALDIRDI

Başka bir kadının kendisine tepki göstermesine karşılık üzerine yürüyen, el kaldıran ve bağıran T.Y., çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi.

Bir başka kadına da şiddet uygulamaya yeltenen T.Y., “Bu kadar da olmaz” tepkileriyle karşılaştı.

Olay yerinde çekilen videoda bir başka kadının da “Yolun ortasında bir kadına bu şekilde davranamazsınız.” diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.