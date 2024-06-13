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Eskişehir'de sokak ortasında kızını ve torununu öldürdü

Eskişehir'de sokak ortasında kızını ve torununu öldürdü Adana'dan Eskişehir'e gelip kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak ölümlerine neden olan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilirken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.