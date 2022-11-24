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    Eskişehir'de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu

    Eskişehir'de Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) genel kurulunda, şebeke suyuna yapılması planlanan zam, kentteki yükleme noktasında yoğunluğa neden oldu.
    • 24.11.2022 - 18:28
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 19:19
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    Eskişehir'de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Genel Kurulunda, zam içeren şebeke suyu tarife değişikliği görüşülecek.

    DHA'nın haberine göre Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak genel kurul öncesi, şebeke suyuna zam yapılacağı söylentileri kısa sürede tüm kente yayılırken, mevcut tarifeden su satın almak isteyenler kartlı yükleme makinelerinde yoğunluğa neden oldu.

    Bu sabah su satın almak isteyenler, kentin farklı noktalarındaki su yükleme makineleri önünde dün geceden itibaren sıraya geçerek uzun kuyruklar oluşturdu.

    "Zammı indirmelerini istiyorum"

    Kartına su yüklemek için sırada bekleyen Bekir Adalıoğlu, "Ben bunu makul karşılamıyorum. Bu zammı indirmelerini istiyorum. Zam gelmeden kuyruğa giriyoruz. Mecbur giriyoruz. Fakir ne yapsın?" dedi.

    Kuyrukta bekleyenlerden Hasan Yılmaz ise "Alıştık. Bu sene ikinci zam galiba. Yüzde 10-20'de değil, yüzde 70'ten bahsediliyor. Emeklinin yapacağı nedir? Önlem almak" diye konuştu.

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, zam taleplerinin bugünkü genel kurulda görüşeceğini ve zam kararı çıkması halinde bile ileri bir tarihten itibaren geçerliliği olacağını açıkladı.

    Belediyeden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, ESKİ Genel Kurulu’nda gündeme gelen şebeke suyundaki tarife değişikliği 24 Kasım 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda belli olacak ve olası değişiklik ileri tarihli olacak şekilde kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

    Eskişehir'de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu VİDEO


    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #1

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #2

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #3

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #4

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #5

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #6

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #7

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #8

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #9

    Eskişehir de su zammı öncesi, yükleme kuyruğu #10


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