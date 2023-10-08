Eskişehir'de suç örgütüne Kafes operasyonu: 25 gözaltı Eskişehir'de eğlence mekanlarına sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen organize suç örgütü çökertildi.

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DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen yönelik şüphelilere "Kafes" adlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin "kasten yaralama", "tehdit", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "mala zarar verme", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

175 personelin katıldığı operasyonda, 25 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçenler

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 2 pala, 6 tabanca şarjörü ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da yapılan operasyonla ilgili şu bilgiler yer aldı:

İlimizde eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşlarımızın huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 25 şüpheliye yönelik Özel Harekat destekli yaklaşık 175 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. denildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)