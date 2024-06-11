Eskişehir'de taksici, hareket eden aracının altında kaldı El frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden taksiyi durdurmak isteyen sürücü K.D., altında kalarak yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde, sürücü K.D. önceki akşam 26 T 0469 plakalı taksisini Fazıl Sokak'ta park ederek alışveriş yapmak için markete girdi.

Kayan taksiyi durdurmak isterken altında kaldı

Ancak, K.D. el frenini çekmeyi unuttuğu için meyilli sokakta taksi kaymaya başladı. Marketten alışveriş yaparken aracının hareket ettiğini fark eden K.D., taksiyi durdurmak için önüne geçti. Ne yazık ki, hareket halindeki aracın altında kalarak yaralandı.

Yaralı taksicinin durumu iyi

Bu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan K.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)