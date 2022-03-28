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    Eskişehir'de taksiciye meydan dayağı

    Yol verme meselesi yüzünden çıkan tekmeli yumruklu kavgada taksici olduğu iddia edilen şahıs, 3 kişi tarafından darbedildi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 10:13
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    Eskişehir'de taksiciye meydan dayağı

    Eskişehir’de bulunan Balkan Caddesi’nde gece meydana gelen olayda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

    İddialara göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    YOLUN ORTASINDA TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

    Olayda ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından darbedildi.

    Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin taksi şoförü olduğu iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

    Eskişehir de taksiciye meydan dayağı #1


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