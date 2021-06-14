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- Eskişehir’de tarlaya yıldırım düştü: 2 çocuk ağır yaralı
Eskişehir’de tarlaya yıldırım düştü: 2 çocuk ağır yaralı
Tarlaya düşen yıldırım, mevsimlik işçi olarak çalışan 32 çocuğun yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocukların tedavisi sürüyor.
- İHA
- 14.06.2021 - 09:33
Eskişehir’de aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesi’nde etkili olan yağış, beraberinde yıldırım da getirdi.
E.A. isimli bir şahsın arazisinde çalışan mevsimlik işçiler, ani bastıran yağmura yakalandı.
Tarlaya düşen yıldırımdan dolayı, mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki S.G. ve 13 yaşındaki A.G. isimli çocuklar yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çocuklar ağır yaralı halde Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam eden S.G. isimli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.