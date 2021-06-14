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Eskişehir’de tarlaya yıldırım düştü: 2 çocuk ağır yaralı

Eskişehir’de tarlaya yıldırım düştü: 2 çocuk ağır yaralı

Tarlaya düşen yıldırım, mevsimlik işçi olarak çalışan 32 çocuğun yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocukların tedavisi sürüyor.