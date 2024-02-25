Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup öldürdü Kent merkezinde iş konusunda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı tarafından silahla vurulan 27 yaşındaki Berkan Harman, hayatını kaybetti.

DHA

Eskişehir'de barlar sokağının da bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde birlikte iş yeri açmak için plan yapan A.A.B. ile Berkan Harman arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.B., tabancayla 2 el ateş ederek Harman’ı vurdu.

A.A.B.’nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Gelen sağlık ekibi, Berkan Harman’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli A.A.B. ise gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Berkan Harman’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

İşlemleri sürüyor

A.A.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)