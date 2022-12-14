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    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü

    Kümesin ısıtılması için kullanılan sobadan çıkan yangın nedeniyle, tavuk çiftliğinde bulunan 23 bin civciv öldü.
    • 14.12.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 17:21
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    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi’ndeki bir tavuk yetiştirme çiftliğinde, saat 10.00 sıralarında kümesi ısıtmak için kullanılan sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    İşçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere dağıttığı yangın söndürme tankeriyle vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaptı.

    Civcivler, dumandan etkilendi

    Kısa sürede olay yerine gelen, 1 tanker 1 arazöz ve 7 personelden oluşan itfaiyesi ekibi alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

    DHA’nın haberine göre; çiftlikte bulunan yaklaşık 23 bin civciv ise yoğun dumandan etkilenip öldü.

    “Maddi zarar çok büyük”

    Gündüzler Mahallesi Muhtarı Selim Kurnaz, “Kümeslerde yangın çıktı. İlk etapta Büyükşehir Belediyemizin verdiği tankerle ilk müdahaleyi yaptık. Aynı zamanda itfaiyeye haber verdik, ekipler hemen geldiler. Bu yangın söndürücü su tankeri uygulaması çok önemli. İtfaiye gelene kadar müdahale ettik. Ancak maddi zarar çok büyük. Zararı büyük olan arkadaşımıza destek bekliyoruz.” dedi.

    Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü VİDEO

    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü #1

    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü #2

    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü #3

    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü #4

    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü #5

    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü #6


    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü
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    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü

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