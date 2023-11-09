Eskişehir’de tefecilik operasyonu: 66 kişiye 600 milyon liralık vurgun yaptılar Kentte tefecilere yönelik yapılan operasyonda jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 6 kişiden 2'si tutuklandı. Şahısların 66 kişiden 600 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

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DHA

Güvenlik güçleri, 'tefecilik' adı altında haksız kazanç elde eden örgütlerin peşini bırakmıyor.

Bu kapsamda bir hareketlilik de Eskişehir'de yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı, geçen hafta bazı şüphelilerin yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

3 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 'Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran' adı verilen operasyonla M.T., Y.T. ve M.T.'yi evlerinde yakaladı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 6 milyon liralık senet, 1 senet fotokopisi, 1 milyon 500 bin liralık tapu senedi, 95 boş senet, 13 fişek, kelepçe, 3 bin 110 lira, 3 cep telefonu ele geçirildi.

2 Kasım’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve Y.T. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilenler

KOM ekiplerince genişletilen soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 bin 950 lira, mağdurlara ait 14 tapu senedi, 13 boş senet, 2 av tüfeği, 6 fişek, 5 cep telefonu ele geçirildi.

İfadelerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

66 kişiye 600 milyon liralık vurgun

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleriyle araçlarını üzerlerine geçirip tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle 66 kişiden 600 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)