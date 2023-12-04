Eskişehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Eskişehir'de tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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İHA

Eskişehir'de Afyonkarahisar yolunun 75’inci kilometresinde Murat Parla (38) idaresindeki kamyonet ile Rıdvan K. (37) yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde can verdiler

Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Murat Parla ile yanında bulunan Şükrü Kaplan'ın (45) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Rıdvan K. ile yanındaki yolcu Salih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken hayatını kaybeden Murat Parla ile Şükrü Kaplan'ın cenazeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)