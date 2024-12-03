Eskişehir'de Tofaş marka otomobil bariyerlere çarpıp refüje çıktı

İHA
Eskişehir'de Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sürücüsünün virajdan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil yolun ortasındaki bariyerlere çarparak refüje çıktı.
Sürücünün şans eseri yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yaralı kimsenin olmadığı kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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