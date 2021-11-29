Eskişehir’de torununu öldüren dede tutuklandı

Para istediği gerekçesiyle torununu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak üzerinde oturan Ali Gölbaşı (56) ile torunu Alihan Gölbaşı (22) arasında, para isteme mevzusu yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrasında Dede Gölbaşı, torunu Alihan Gölbaşı'nı bıçakla yaraladı.

22 YAŞINDAKİ TORUN ÖLDÜ

Yaralan 22 yaşındaki torun, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alihan Gölbaşı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEDE TUTUKLANDI

Olay sonrasında gözaltına alınan Ali Gölbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkan dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.