Euro
14.2562
1.76%
Dolar
12.6216
2.04%
Altın
729.87
2.36%
Borsa
1.786
0.55%
Bitcoin
732.583
3.33%
BTXN Coin
53.96
7.06%
22ºC
İstanbul
Hafif yağmur 22 C

    Eskişehir’de torununu öldüren dede tutuklandı

    Para istediği gerekçesiyle torununu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de torununu öldüren dede tutuklandı

    Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak üzerinde oturan Ali Gölbaşı (56) ile torunu Alihan Gölbaşı (22) arasında, para isteme mevzusu yüzünden tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma sonrasında Dede Gölbaşı, torunu Alihan Gölbaşı'nı bıçakla yaraladı.

    22 YAŞINDAKİ TORUN ÖLDÜ

    Yaralan 22 yaşındaki torun, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Alihan Gölbaşı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    DEDE TUTUKLANDI

    Olay sonrasında gözaltına alınan Ali Gölbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Burada hakim karşısına çıkan dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eskişehir’de torununu öldüren dede tutuklandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir