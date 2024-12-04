Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

İHA
2 şüpheli şahsın Ankara'dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak amacıyla Sivrihisar İlçesi'ne getireceklerinin ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede, ekiplerce 1 Aralık 2024 tarihinde Sivrihisar İlçesi'nde şüpheli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA
Gerçekleştirilen aramada; 13 gram metamfetamin maddesi, 14,6 gram bonzai maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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