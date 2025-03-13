Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına geçit verilmedi.

İlçede 2 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; 11 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.