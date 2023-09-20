Eskişehir'de yelkenkanatlar havada çarpışı: 1 pilot öldü, diğeri yaralı Yelkenkanat Tekamül Eğitimi için havalanan iki yelkenkanadın çarpıştığı kazada pilot Tolga Kandilli hayatını kaybetti, pilot Murat Demirok ise yaralandı.

İHA Eskişehir Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerinde panik anları yaşandı. Yelkenkanat Tekamül Eğitimi’nde pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok’un yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı. Yere çakılarak can verdi Tolga Kandilli, yelkenkanadının ağır hasar alması sonucu yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazesi memleketine gönderildi Tolga Kandilli’nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursa’ya gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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