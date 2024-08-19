Eskişehir'de yola park edilen araçlar trafiği tek şeride düşürdü Park yapılması yasak olan yere araç bırakan duyarsız sürücüler çift şeritli caddede trafiğin tek şeride düşmesine neden olarak tepkiye yol açtı.

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde trafik lambasının altına park edilen araçlar dikkat çekti.

Araç park edilmesi yasak olan alanda kurallara uymayan duyarsız sürücüler, çift şeritli olan caddede trafiğin tek şeritten ilerlemesine ve yavaşlamasına neden oldu.

SÜRÜCÜLERİN DUYARSIZLIĞI TEPKİ TOPLADI

Aynı zamanda park yasağını ihlal eden yabancı plakalı bir araç da dikkat çekerken sürücülerin duyarsızlığı trafikteki diğer vatandaşların tepkisini topladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)