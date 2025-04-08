Eskişehir'de zihinsel engelli genç kız kayboldu
İHA

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Koçaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki zihinsel engelli Elif Ünalan, evinden 4 gün önce gece saat 01.50 sıralarında çıktı.

Bir daha geri dönmeyen genç kızdan haber alınamıyor.

BİR SÜRE ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ

Kısa bir süre önce annesini kaybettiği öğrenilen kızdan haber alamayan babası ve kardeşi, durumu polise bildirdi.

KIZININ KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Çaresizce kızından bir haber gelmesini bekleyen baba, kızının kaçırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor