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Eskişehir'de zihinsel engelli genç kız kayboldu

Eskişehir'de zihinsel engelli genç kız kayboldu Evinden 4 gün önce çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kısa bir süre önce annesini kaybettiği öğrenildi. Baba, kızının kaçırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.