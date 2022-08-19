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- Eskişehir'deki bıçaklı cinayetle ilgilli 4 kişi adliyeye sevk edildi
Eskişehir'deki bıçaklı cinayetle ilgilli 4 kişi adliyeye sevk edildi
- 19.08.2022 - 17:05
Eskişehir'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
16 Ağustos gece 01.30 sıralarında yaşanan olayda, iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.
Göğsünden bıçaklandı
Kavga sonucunda apart daire kiralama işiyle uğraşan 31 yaşındaki Melih Kestel, göğsünden bıçaklanarak yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Melih Kestel, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Kestel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
Cinayetle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melih Kestel’in (31) bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler Hacı Mustafa B., Gül Hanım T., Emre D. ve Mert G., polis operasyonuyla saklandıkları evlerde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.