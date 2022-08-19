Eskişehir'deki bıçaklı cinayetle ilgilli 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bahçelievler Mahallesi'ndeki tartışma sonucu göğsünden bıçaklanan genç adam hayatını kaybetti. Cinayetle ilişiği olduğu belirlenen 4 kişi ise yakalandı.

Eskişehir'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

16 Ağustos gece 01.30 sıralarında yaşanan olayda, iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Göğsünden bıçaklandı

Kavga sonucunda apart daire kiralama işiyle uğraşan 31 yaşındaki Melih Kestel, göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Melih Kestel, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Kestel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melih Kestel’in (31) bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Hacı Mustafa B., Gül Hanım T., Emre D. ve Mert G., polis operasyonuyla saklandıkları evlerde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



