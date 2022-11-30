Tepebaşı ilçesinde 8 yıllık husumetlilerin tartışmasında kan çıktı. Silahla vurulan kişi kurtarılamazken, katil müebbet yedi. Yaşanan cinayet anının görüntüleri paylaşıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.

Bahtiyar Sokak’ta gerçekleşen olayda, seyyar halı satıcısı olan İsa Demirci (32) ile 8 yıl öncesinden husumetli oldukları öğrenilen Mustafa S. arasında tartışma çıktı.

Hasmını silahla vurdu

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci’ye ateş etti.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Mermilerden birinin sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan Demirci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa S. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

Olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Olayın olduğu yerdeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler adeta kan dondurdu. Eşi ile aracına binen İsa Demirci’nın, kendisine doğru koşarak gelen Mustafa S.’nin hedefi olduğu anlarda aracından inemediği görüldü.

Eskişehir'deki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



Katil müebbet hapis yatacak

Olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen Mustafa S. ise bir süre sonra teslim olurken, adli sürecinin ardından dün müebbet hapis cezasına çarptırıldı.