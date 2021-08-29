Eskişehir'deki koşu maratonuna sürücüler girdi

Yarı Maratonu ve Spor Festivali nedeniyle trafiğe kapatılan caddelere, bir anlık dalgınlıkla araçların girmesi sonrasında yaşanan karmaşa sürücüleri çileden çıkardı.

Eskişehir’de düzenlenen Yarı Maratonu ve Spor Festivali, Tepebaşı ilçesinde bulunan Sazova Kültür Merkezi önünden başladı.

Yarı maraton nedeniyle sporcuların geçiş güzergâhlarında bulunan İstasyon Caddesi, Porsuk Bulvarı, Ahmet Kanatlı Caddesi, Atatürk Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan yol, Basın Şehitleri Caddesi, Ali Fuat Güven Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Ulusal Egemenlik Bulvarı araç trafiğine kapatıldı.

DALGINLIKLA TRAFİĞE AÇILDI

Trafiğe kapatılan Ali Fuat Güven Caddesi bir anlık dalgınlık sonucunda trafiğe açılmasıyla, maraton koşusu devam ederken caddeye giren araçlar sporculara tehlikeli anlar yaşattı.

GERİ GERİ GİTTİLER

Bazı araçlar maraton güzergâhından geçerek yollarına devam ederken, bazıları ise girdikleri yoldan geri geri gitmek zorunda kaldı.





"BİR ANDA ARKAMIZDA KUYRUK OLDU"

Yarı maraton nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren otomobil sürücüsü Melih Önel, “Yolları kapattılar o yüzden gideceğimiz yerlere gidemiyoruz şu anda. Yolun kapalı olduğunu biliyoruz ama bu kadar uzun süreceğini tahmin edemedik. Yolun başında ne olduğunu bilmiyorum. Bir anda arkamızda kuyruk oldu. Bayağı bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. İllaki izin verecekler” diye konuştu.





"EVİM ÇOK YAKIN AMA GİDEM İYORUM"

Evinin çok yakında olduğunu ama gidemediğini ifade eden kamyon şoförü şu şekilde konuştu:

“Yolun başında yolu açtılar bir anda. Öylelikle biz bu yola girdik. Açık diye girdik ve bu seferde buraya da kapattılar. Evim şurada çok yakın ama gidemiyorum."