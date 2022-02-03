Esra Erol'da 40 yaşındaki adama kaçan Elif, ailesinin yanına döndü

Esra Erol'un 40 yaşındaki evli adama kaçtığı için canlı yayında sitem ettiği 18 yaşındaki Elif, ailesinin evine dönme kararı aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

Dünkü canlı yayında ailenin yüzünü güldüren bir gelişme oldu. Elif, ailesinin evine geri döndü.

Kız kardeşiyle bir araya geldi.

Esra Erol'a gösterdiği destek ve yardımdan dolayı teşekkür eden aile, "Elif küçük kardeşimizi arayarak eve döneceğini söylemiş çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

"AİLEMİN YANINA DÖNMEYE KARAR VERDİM"

Daha sonra canlı yayına bağlanan Elif, 'Bu yaşananlar benim için çok ağır, ailemin yanına dönmeye karar verdim' dedi.

"ARTIK KIZINIZA DAHA ŞEFKATLİ YAKLAŞIN"

Elif'in ailesinin yanına dönmesinin ardından Esra Erol ise, aileye "Gözünüz aydın. Artık kızına daha şefkatli yaklaşın, konuş, anlaşın. Evladınızdan vazgeçmediğiniz için de teşekkür ediyorum" şeklinde çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Konya'da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Akkoyun'un, 18 yaşındaki Elif Yıldırım'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi.

Esra Erol'un sinirlerine hakim olamadığı anlar

ESRA EROL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Canlı yayına katılan Elif, kendisinin görüntülendiğini görünce bir anda çıldırdı. Yüzünün görünmesini istemediğini söyleyen Elif, Esra Erol'a tepki gösterdi. Esra Erol sinirlerine hakim olamayarak, "Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL'DAN GELEN TEPKİLERE CEVAP

Erol'un tepkisi sosyal medyada gündem olurken, peş peşe kendisini eleştiren açıklamalar yapılmıştı.

Erol daha sonra eleştirilere şu şekilde cevap vermişti:

"Sevgili seyirciler, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan konuda da aynı durum yaşandı.

"VARSIN RAHATLARI KAÇIRALIM"

Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu.

Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsa meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur.

"HAKSIZLIK ETMEYİN"

Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onlar bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum."

Esra Erol'dan tepkilere yanıt: Yayılmış bir görüntüyle beni yargılamayın