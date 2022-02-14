Esra Erol'dan yeni açıklama: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı

18 yaşındaki Elif'e verdiği tepkiyle yoğun eleştirilere maruz kalan Esra Erol, bir açıklama daha yaptı. Erol, “Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı" açıklamasını yaptı.

Konya'da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Akkoyun'un, 18 yaşındaki Elif Yıldırım'la kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi.

Canlı yayına katılan Elif, kendisinin görüntülendiğini görünce bir anda çıldırmış ve Esra Erol'a tepki göstermişti.

Esra Erol ise "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster." tepkisini vermişti.

"BENİ BİR DAKİKALIK GÖRÜNTÜYLE YARGILAMAYIN"

Bu olayın ardından büyük tepkilerle karşılaşan Esra Erol, "Kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmelerine duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu" demiş ve "Beni bir dakikalık görüntüye göre yargılamayın." ifadelerini kullanmıştı.

Esra Erol'un sinirlerine hakim olamadığı anlar

"ORADAKİ ANNE ESRA'NIN TAVRIYDI"

Yaşananların ardından Esra Erol'dan bir açıklama daha geldi.

Erol, "Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı." dedi.

Esra Erol'dan tepkilere yanıt: Yayılmış bir görüntüyle beni yargılamayın

"KONUYU BİLE İZLEMEDEN YORUM YAPAN BİR GÜRUH VAR"

Erol, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada.





"KENDİNİZİ O KIZIN ANNE VE BABASI YERİNE KOYUN"

Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi 'Yüzümü göstermeyin' gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız."