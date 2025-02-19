Ev almak için gittiği Aydın'da trafik kazasında öldü

İHA

Aydın'da yürek yakan trafik kazası...

Didim ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden ticari taksi şoförü Umutcan Rençber, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaya yolunda bulunan Şeyda Konukoğlu'na (70) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Konukoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

EV ALMAYA GELDİĞİ ŞEHİRDE ÖLDÜ

Konukoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Konukoğlu'nun İstanbul'da yaşadığı, Didim'den ev almak için eşiyle birlikte ilçeye geldiği öğrenildi.

OTOMOBİLLER YARIŞTI İDDİASI

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadesi sonrasında ticari taksi şoförü ile kaza öncesinde taksiyle yarış yaptığı ileri sürülen ve makas atan bir otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen araç tarafından çarpılması yer alıyor.