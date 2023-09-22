Ev arayan öğrenciler dikkat: Emlak dolandırıcıları işbaşında Son zamanlarda, artan kiralarla birlikte uygun fiyata ev arayanlara bir de üniversite öğrencileri eklenince emlak dolandırıcılarına gün doğdu. Dolandırıcılar, internet siteleri üzerinden verdikleri 'sahibinden kiralık' ilanları ile farklı bir şehirde ev arayan öğrencileri tuzağa düşürüyor.

İHA

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala farklı şehirlerden İstanbul'a gelen öğrencilerin ev arayışı hala devam ediyor.

Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Faati İlir Llapashtica, Büyükçekmece'de bulunan üniversitesi için Beylikdüzü'nden ev tutmak istedi.

İnternet siteleri üzerinden ev arayışına devam eden genç, kendine uygun gördüğü 7 bin 500 lira kirası bulunan 1+1 evi tutmaya karar verdi. Bunun için ilan sahibiyle iletişime geçen Llapashtica, ilan sahibiyle buluşup evi gezdi.

İçinde kiracısı bulunan evi gören Llapashtica, kendisini ev sahibi olarak gösteren kişiyle sözleşme imzaladı. 24 Ağustos'ta imzaladığı sözleşme için anahtar teslimini 10 Eylül olarak görüşen üniversite öğrencisi, teslim tarihi geldiğinde kimseye ulaşamadı.

Depozito için verdiği 20 bin lira gitti

Anahtarı teslim almadan 20 bin lira depozito yatıran üniversite öğrencisi, elinde sözleşmesi ve 20 bin lirasından olarak evsiz kaldı. Suç duyurusunda da bulunan Llapashtica, bir an önce parasını geri almak istiyor.

Yaşanan bu durum, emlak dolandırıcılarının da iş başında olduğunu gösterdi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, dolandırıcılık vakalarının en çok internet siteleri üzerinden sahibinden şeklinde verilen ilanlarda yaşandığını, bu durumun emlakçıları da mağdur ettiğini söyledi.

Ev arayışında olan başka kişiler de, dolandırılmamak için görüşmeden direkt kaparo soranlardan uzak durduklarını belirtti.

"İmzayı attıktan sonra depozitoyu yatırdım ancak anahtarı teslim alma tarihinde adama ulaşmaya çalıştığımda hiçbir şekilde ulaşamadım"

Yaşananları anlatan üniversite öğrencisi Faati İlir Llapashtica, "Daire bakmaya geldim ancak dolandırıldım. İnternet üzerinden, emlak sitelerinden ilan arıyordum. Bulduğum bir ilana mesaj attım. Mesajdaki ilan sahibi de bana geri döndü. Bunun üzerine dairenin adresinde buluştuk. Buluştuktan sonra bana daireyi gösterdi ve içeride de kiracısı vardı. Kiracısının çıkacağını söyledi. Bunun üzerine ben de güvenilir olduğunu düşündüm. Daireyi gezdikten sonra yakında bir yere oturduk ve sözleşmeyi konuştuk, uzlaştık. Bunun üzerine 20 bin lira depozitoda anlaştık. İmzayı attıktan sonra depozitoyu yatırdım ancak anahtarı teslim alma tarihinde adama ulaşmaya çalıştığımda hiçbir şekilde ulaşamadım. Bunun üzerine daireye gittim ve kapıyı tıkladım, içeriye baktığımda kimse yoktu. Bloğa geldim ve kapıcıyla karşılaştım. İçeriye baktık, kapıyı tıkladık ancak içeride kimse yoktu. Kapıcı da bana ilan sahibinin aynı daireyle 5-6 kişiyi dolandırdığını söyledi." dedi.

"Sözleşme ve cebimde 20 bin liralık bir boşlukla evsiz kaldım."

Llapashtica, "Bunun üzerine ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık da bana bu kişinin 5-6 kere yakalanıp bırakıldığını söyledi. Şüphelendiğim her şeyde soru sordum, bir tek adamın kendi arabasını sitenin içerisine sokmamasından şüphem vardı. 24 Ağustos'ta imzaladım, konuştuğuma göre 10 Eylül'de anahtarı alacaktım. Ben adama 8 Eylül'den yazmaya başladım. Hiçbir türlü cevap alamadım, ulaşamadım. Adam bütün sosyal medya hesaplarını da silmişti. Yazın Antalya'da bağda, bahçede çalışarak biriktirdiğim paraydı. Ne yazık ki emeğim dolandırıcılar sebebiyle heba oldu. Sözleşme ve cebimde 20 bin liralık bir boşlukla evsiz kaldım. Benim gibi ucuza kaçacağım, kirası ucuz diye 20 bin liranızı kaybetmeyin. Emlakçılardan da ev aradım ancak annem komisyon parası ödememek için, daha ucuza gelmesi için sahibinden bir yerden bulmamı istedi." diye konuştu.

"Bugün bir dolandırıcılık yaşayacaktım ki, ramak kala döndüm"

Ev arayışında olan Özlem Yel de, "Site üzerinden şu anda da ev arıyorum. Bugün bir dolandırıcılık yaşayacaktım ki, ramak kala döndüm. Sahibinden diyerek ilan koymuş bir kişi, ben de evi çok beğendiğimi söyledim. Ama o kişi iki üç kişinin daha beğendiğini, kaparo atın ben direkt ilandan kaldırayım dedi. Israrla kaparo istediği için güvenmedim. Dolandırılacağımı anladığım için de iptal ettim." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)