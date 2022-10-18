2015 yılında terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba, "Irak, Suriye ve Kandile kadar geldim seni bana göstermediler" dedi.

Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019’da başlayan eylem, bin 142'nci güne ulaştı.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, HDP il binası önünde evlatlarına kavuşmak için umutla bekliyor.

2015 yılında dağa kaçırıldı

İHA'nın aktarımına göre; Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu.

"Sen gittikten sonra peşini hiç bırakmadım"

Demir, "4'üncü yıla girdik, biz evlatlarımız için burada oturuyoruz, onları almadan da kalkmayacağız. Oğluma sesleniyorum, 38 çocuk geldi, hiçbirine kelepçe vurmadan anne ve babasına teslim edildi. Gel biz de yaşayalım, bu hasret bitsin, dön gel. Deme ki sen gittin sana sahip çıkmadığımızı düşünme. Sen gittikten sonra peşini hiç bırakmadım. Irak, Suriye ve Kandil'e kadar geldim seni bana göstermediler." dedi.

Evlat nöbetindeki baba: Sen gittikten sonra peşini hiç bırakmadım VİDEO

